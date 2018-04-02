  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:33 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور وأبو تريكة

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على "BBC" لهذا السبب

أديب

"السنوات القادمة ستشهد محاولات لإسقاط النظام"

عبود الزمر

الزمر : أعزي السيسي كما عزيت مرسي بفوزه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يُشير خطاب الرئيس إلى انفراجة سياسية؟

اغتصاب - صورة أرشيفية

من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

حمدى الفخرانى - أرشيفية

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

الرئيس السيسي

أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

رئيس إيطاليا يهنئ "السيسي" ويذكّره بـ"ريجيني"

آخر الأخبار

ريجيني
ريجيني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "مستقبل وطن" يحث المواطنين على التصويت بالجيزة

#

تفاصيل مكالمة هاتفية بين السيسي ورئيس قبرص

#

رئيس البرلماني الإيراني: ترامب "معتوه"

#

مرتضى منصور يوجه رسالة خطيرة لـ"السيسي"

طالب الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى الحقيقة في قضية الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة العام 2016.
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها ماتاريلا للسيسي، اليوم الإثنين، للتهنئه بفوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق بيان للرئاسة الإيطالية.
وقال الرئيس الإيطالي، في رسالته، إنه على يقين بأن الوصول إلى الحقيقة(في قضية ريجيني) بالتعاون الفعال والمكثف بين مختلف جهات التحقيق "سيسهم في إعادة إطلاق العلاقة التاريخية ذات الأهمية المطلقة بين بلدينا وتعزيزها".
وشدد على أن روما "لن تتوانى" عن تقديم الدعم للقاهرة لدعم جهود تنفيذ الإصلاحات الهامة، والتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني(26 عاما)، والعثور على جثته بمصر في فبراير/شباط 2016 وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما إلى استدعاء سفيرها لدى القاهرة في أبريل / نيسان من العام نفسه، وعاد في سبتمبر/أيلول الماضي بعد غياب 17 شهراً.
واليوم أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات(مستقلة) بمصر فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08% فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى 2.92% وسط نسبة مشاركة بلغت 41.05%. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "أديب" لوزير التنمية المحلية
» رئيس إيطاليا يهنئ "السيسي" ويذكّره بـ"ريجيني"
» ماذا قال "أديب" عن الأصوات الباطلة بـ"الرئاسية"
» أول تعليق للخارجية الأمريكية على فوز "السيسي"
» «البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر
» بالفيديو.. الأهلي يتخطى طنطا بهدفين
» وفاة الروائي أحمد خالد توفيق
» أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»
» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح
» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي
» خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح