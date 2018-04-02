» أول تعليق للخارجية الأمريكية على فوز "السيسي"

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أكدت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، حرصها على استمرار التعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان:" نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق شراكتنا الاستراتيجية ومواجهة تحدياتنا المشتركة".
يأتي ذلك بعد الإعلان رسميا اليوم الاثنين عن فوز السيسي بولاية ثانية.
وأضافت الخارجية أنها تلقت تقارير تتحدث عن "قيود على حرية الرأي قبل الانتخابات"، مشيرة إلى أنها ستواصل التشجيع على "توسيع فرص المصريين في المشاركة السياسية".
كانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أعلنت في وقت سابق من اليوم أن السيسي حصل على تأييد 08ر97% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية اتي أجريت في الأسبوع الماضي، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 92ر2%.

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