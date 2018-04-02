منافس "السيسي": متمسك بخوض انتخابات 2022

02 أبريل 2018 - 11:24 م

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أنه سعيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه للأمة، وأعطته حافزا للعمل من الآن ليكون مؤهلا لخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، مضيفًا: «متمسكا بذلك وفرصتي ستكون كبيرة فيها».



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن لديه مشروعات تنموية وبرامج لاستكمال مسيرة التنمية، لافتا إلى أن الحزب يستعد لانتخابات المحليات والمجالس النيابة.

