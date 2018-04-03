  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:09 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور وأبو تريكة

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على "BBC" لهذا السبب

أديب

"السنوات القادمة ستشهد محاولات لإسقاط النظام"

عبود الزمر

الزمر : أعزي السيسي كما عزيت مرسي بفوزه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يُشير خطاب الرئيس إلى انفراجة سياسية؟

اغتصاب - صورة أرشيفية

من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

حمدى الفخرانى - أرشيفية

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

الرئيس السيسي

أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

دفتر أحوال الوطن

مرتضى منصور وأبو تريكة
مرتضى منصور وأبو تريكة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. رد صادم لـ"أديب" بشأن عودة "أبوتريكة"

#

بالصور والأدلة.. عبد الله السعيد وقع لـ"الزمالك"

#

المصري يقرر قطع العلاقات مع الزمالك

#

مرتضى منصور يصدر بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ما تردد عن عودة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، محمد أبو تريكة لمصر قائلا: "اللى يرفض يسلم على وزير الدفاع المحترم المشير طنطاوي مينفعناش، اللى جيش بلده كل يوم بيودع شهيد وميعزيش لا ميلزمناش.. الوطنية مش إنك تجيب إجوال برجلك إنت كنت بتاخد أجر مكنش ببلاش، ولما وزير الرياضة طاهر أبو زيد ترفض تسلم عليه!".
وتابع "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "فرق ما بين رجل أبوتريكة وما بين عقله، عقله راح للإخوان وراح لرابعة، واللى بيغلط تتقطع رقبته بالقانون ومحدش فوق القانون.. ويتقطع رقبته بالقانون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "أديب" لوزير التنمية المحلية
» رئيس إيطاليا يهنئ "السيسي" ويذكّره بـ"ريجيني"
» ماذا قال "أديب" عن الأصوات الباطلة بـ"الرئاسية"
» أول تعليق للخارجية الأمريكية على فوز "السيسي"
» «البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر
» بالفيديو.. الأهلي يتخطى طنطا بهدفين
» وفاة الروائي أحمد خالد توفيق
» أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»
» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح
» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي
» خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح