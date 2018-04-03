موسى مصطفى: "الأصوات التي رشحتني إنجاز كبير جدا"

03 أبريل 2018 - 12:23 ص

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له شعبية وحجم كبير من المساندين له، وحصوله على 3% أو ما يوازي 700 ألف صوت هو إنجاز كبير لأي شخص مرشح أمام السيسي، معتبرًا أن ما حدث معه انجاز كبير، معقبًا: "أنا نازل أمام أكبر منافس وأكبر شعبية، والـ 3% انجاز كبير لي في فترة قصيرة".



وتوجه "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، بالشكر لشباب حملته الرئاسية، وحزب الوفد في دعمه في الانتخابات، والذي أعطي له دفعه مهمة، وأعطاه ثقة في قدرتهم على القيام بدور هام خلال المرحلة القادمة، والعمل على تفعيل برنامجه الانتخابي من خلال التعاون والتكاتف مع الرئيس السيسي.

