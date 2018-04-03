  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور وأبو تريكة

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على "BBC" لهذا السبب

أديب

"السنوات القادمة ستشهد محاولات لإسقاط النظام"

عبود الزمر

الزمر : أعزي السيسي كما عزيت مرسي بفوزه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يُشير خطاب الرئيس إلى انفراجة سياسية؟

اغتصاب - صورة أرشيفية

من المؤبد إلى «الإخصاء».. عقوبات المتحرشين حول العالم

حمدى الفخرانى - أرشيفية

انتحار نجل «حمدي الفخراني» شنقًا

الرئيس السيسي

أول تعليق للمعارضة على فوز«السيسي» بولاية ثانية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء القادم «سيدة»

الرئيس السيسي مع حازم عبدالعظيم (أرشيفية)

6 نصائح للرئيس لفتح صفحة جديدة

بالفيديو..

موسى مصطفى: "الأصوات التي رشحتني إنجاز كبير جدا"

الحياة السياسية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هل سيكرر «موسى» تجربة الترشح للرئاسة؟

#

فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي

#

بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعرض آخر أحداث ثالث أيام "الرئاسية"

#

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له شعبية وحجم كبير من المساندين له، وحصوله على 3% أو ما يوازي 700 ألف صوت هو إنجاز كبير لأي شخص مرشح أمام السيسي، معتبرًا أن ما حدث معه انجاز كبير، معقبًا: "أنا نازل أمام أكبر منافس وأكبر شعبية، والـ 3% انجاز كبير لي في فترة قصيرة".
وتوجه "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، بالشكر لشباب حملته الرئاسية، وحزب الوفد في دعمه في الانتخابات، والذي أعطي له دفعه مهمة، وأعطاه ثقة في قدرتهم على القيام بدور هام خلال المرحلة القادمة، والعمل على تفعيل برنامجه الانتخابي من خلال التعاون والتكاتف مع الرئيس السيسي.
وأعرب عن تطلعه لقيادة المعارضة الوطنية البناءه في مصر، التى تحقق إضافة للوطن والشعب المصري، من خلال تجميع الأحزاب ذات الفكر الإيدولوجي الواحد لبناء الوطن، والإستعداد للانتخابات الرئاسية 2022، موضحًا أن حزب الغد يستعد للمشاركة في انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية المقبلة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من "أديب" لوزير التنمية المحلية
» رئيس إيطاليا يهنئ "السيسي" ويذكّره بـ"ريجيني"
» ماذا قال "أديب" عن الأصوات الباطلة بـ"الرئاسية"
» أول تعليق للخارجية الأمريكية على فوز "السيسي"
» «البشير»: حققنا نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر
» بالفيديو.. الأهلي يتخطى طنطا بهدفين
» وفاة الروائي أحمد خالد توفيق
» أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن «سد النهضة»
» «ميدو» يظهر بـ«السبحة» بعد الفيديو الفاضح
» عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي
» خالد منتصر يُهين السيدات المُحجبات

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح