"أديب": "مش لازم الوزير يكون عنده ذبحة و جلطتين"

دعا الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان خطته خلال الفترة المقبلة في خطابه أمام مجلس النواب.

وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، إن وفقًا للدستور فإن الحكومة والمحافظين ستعلن استقالتها رسميًا عند انتهاء فترة الرئاسة الأولى، ويقوم الرئيس بإجراء تعديل وزاري، أو تغيير شامل.

وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، إن وفقًا للدستور فإن الحكومة والمحافظين ستعلن استقالتها رسميًا عند انتهاء فترة الرئاسة الأولى، ويقوم الرئيس بإجراء تعديل وزاري، أو تغيير شامل.