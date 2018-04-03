ماذا قال "أحمد خالد توفيق" عن من ماتوا بـ"رابعة"؟

أحمد عادل شعبان
في أعقاب وفاة الأديب أحمد خالد توفيق ، تداول عدد من محبيه بعض مواقفه القديمة ، كان أبرزها موقفه منن ماتوا بـ"رابعة".
ونشر محبو توفيق صورة من اعتذار قدمه لصحيفة "اليوم الجديد" يوم 17 أغسطس عام 2016 ، قائلًا فيه : "أعتذر عن عدم كتابة مقال هذا الأسبوع لموقع اليوم الجديد حدادًا على أروح من ماتوا في أحداث رابعة الدامية ، والذين قالت وزارة الصحة نفسها أنهم ثمانمئة ، والذين بعد ثلاثة أعوام لم يتم أي تحقيق جاد لمحاسبة من قتلهم .. يظل الصمت أفضل وأبلغ".
وتوفي "توفيق" أمس عن عمر يناهز 55 عامًا بعد أزمة صحية ألمت به ، تقام جنازته اليوم في مسجد السلام بطنطا بمنطقة المرشحة عقب صلاة الظهر .
الصورة من موقع "اليوم الجديد" :
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