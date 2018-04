» تويتر يحذف تغريدة لصحيفة بريطانية لتضامنها مع فلسطين

03 أبريل 2018 - 05:46 ص

حذف موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة لصحيفة "ميدل إيست إي" البريطانية بسبب حديثها عن استهداف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في مسيرة العودة .



ونشرت الصحيفة تغريدة على حسابها، أشارت فيها إلى احتمالية أن تحذف التغريدة، بعدما استغربت من تصريح للجيش الإسرائيلي أكد فيه أنهم على علم بمكان كل طلقة أطلقت على الحدود مع غزة تجاه الفلسطينيين.

وجاء في التغريدة: "Before they deleted the tweet, the Israel Defense Forces claimed they knew "where every bullet landed."

وأعاد نشطاء نشر الفيديو الذي أرفقته صحيفة "ميدل إيست آي" ويظهر ما أسماه ناشطون "توحش" الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.



