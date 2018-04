» شاهد .. 7 يضربون طالب عربي بالهند "بدون جريمة"

03 أبريل 2018 - 06:05 ص

ضرب 7 أشخاص من الأمن بجامعة "شاردا" طالبًا يمنيا يُعدى أحمد وسحلوه في مقطع فيديو تم تداوله ، وذلك بسبب تهمة أثبت الأمن الهندي في تحقيقاته أن المجني عليه لم يرتكبها على الإطلاق .





ثم ألقاه 4 منهم الى الخارج

في الفيديو الذي بثه زملاء لأحمد في "فيسبوك" احتجاجا على ما تعرض له، نرى المتكاتفين عليه يسحلونه ويعتدون عليه بالضرب، ثم يحمله 4 منهم ويلقون به خارج ملاك الجامعة، بتهمة لم يرتكب جرمها على الاطلاق، وهو ما تأكدت منه الشرطة التي علمت بما حدث للمضروب والمسحول بعد اطلاعها على الفيديو واتصال محققيها بالطالب الذي قدم شكوى.

ذكر في شكواه، أنه كان يحمل سجاير "تدخينها ممنوع في حرم الجامعة، الا أنه لم يكن يدخنها" بحسب ما أكده المراقب العام للشرطة Ajay Pal Sharma في المدينة الواقعة فيها Sharda University حيث يدرس أحمد بسنته الثالثة.

تلك الشكوى تم توثيق معلوماتها الأولية، أو FIR كما يختصرون اسمها في الهند، ضد مسؤولين بادارة الجامعة، بينهم رئيس جهازها الأمني ونائبه، كما ضد 7 أفراد من أمنها، بينهم 5 حراس، ظهروا في الفيديو المعروض أدناه، متكاتفين على الاستفراد بالطالب اليمني واستهدافه باعتداء مشهود. الا أن الشرطة لم تفرج عن أسمائهم ولا صورهم بعد، علما أن الصحيفة الوحيدة التي ظنته كينيا ذكرتها، ولكن من دون مصدر" حسب العربية .نت".





كل المعلومات أعلاه، واردة في مواقع 7 صحف هندية، كما بصحيفة The Indian Express الانجليزية اللغة، والشامل خبرها أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق بالاعتداء، يرأسها أمين عام الجامعة" وفقا لما نقلت عن طالب دكتوراه فيها اسمه نجيب حميسو أومات، الا صحيفة واحدة شردت عن السرب وانفردت بمعلومات مختلفة.

الصحيفة هي Times of India الإنجليزية اللغة أيضا، وذكرت في عدد يوم الجمعة جنسية مختلفة للطالب، بنقلها عن جمعية The Association of African Students in India أنه "من كينيا، وطالب بكالوريوس بادارة الأعمال في الجامعة" وفق الوارد بحسابها "الفيسبوكي" الذي ورد فيه بيانا مختصرا نشروه، احتجاجا عما لاقاه الطالب الذي خلا البيان من اسمه. كما نشرت الصحيفة أسماء السبعة المعتدين عليه "حسب العربية .نت"..

وفي "فيسبوك" احتجاج آخر، هو نسخة عن الأول، نشره اتحاد African Uninon- Sharda المختص على ما يبدو بالطلاب الأفارقة في الجامعة التي يدرس فيها الطالب اليمني المضروب والمسحول، ولم يرد فيه اسمه أيضا.

وقال موقع "العربية إنه حاول التأكد مما اذا كان الطالب سعوديا، ولذلك اتصل بسفارة #المملكة في العاصمة الهندية #نيودلهي، وعلمم ممن تحدثت اليهم عبر الهاتف بأنهم على علم بما ظنته بعض الصحف الهندية، من أن الطالب سعودي، لكنهم أكدوا بأنه ليس من المبتعثين السعودية، بل هو يمني بالتأكيد.