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"واتساب" يتيح الميزة التي يحلم بها جميع مستخدميه

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واتساب

ميزات واتساب

قررت الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتساب" إتاحة ميزة جديدة كان ينتظرها الملايين من مستخدميه ، وهي خدمة تغيير الرقم.

ويعمل تطبيق المحادثات الشهير خلال الفترة الراهنة على تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف تحسين أداء تطبيق الدردشة الشهير، ومن خلال تحميل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام الأندرويد يمكنك اكتشاف الكثير من الميزات الجديدة.

ويتجه واتساب المملوك لشركة فيسبوك حالياً لتقديم ميزة مفقودة منذ إطلاقها في عام 2009 وهي تغيير الرقم، التي تسمح للمستخدمين بنقل معلومات حسابهم ومجموعاتهم وإعداداتهم إلى رقم جديد تمامًا.

تغيير الرقم

وتعتبر هذه الميزة مفيدة جدا لمستخدمي واتساب الذين تخلوا عن رقمهم القديم واستبدلوه بآخر جديد، حيث سيتمكنون من خلال هذه الميزة من إبلاغ جميع جهات الاتصال الخاصة بهم أنه جرى تغيير الرقم القديم إلى رقم جديد.

كما من خلال هذه الميزة، يمكن لمستخدمي واتساب تضييق نطاق جهات الاتصال التي يمكن مشاركة الرسالة معها عبر إرسالها إلى جهات اتصال محددة.

ولاستخدام ميزة “تغيير الرقم” انتقل إلى إعدادات الواتساب ثم انقر فوق "الحساب" ثم حدد "تغيير الرقم". وبعد القيام بذلك، اضغط على زر التالي الذي ظهر في الزاوية العلوية اليمنى وأدخل رقم الهاتف القديم ثم الجديد.

وبعدها انقر فوق التالي مرة أخرى، ثم قم بتمكين خيار إعلام جهات الاتصال الخاصة بي. وإذا كنت ترغب في تحديد بعض جهات الاتصال، يمكنك فعل ذلك عن طريق تحديد بعض جهات الاتصال وليس الجميع.

الإصدار التجريبي

تتوفر الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، ومن المقرر أن تكون متاحة في الإصدار العادي على نظامي iOS و Androidقريبًا.

كما كشف أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب أن تطبيق الدردشة يعمل على طرح رمز QR الذي يتيح إجراء المعاملات النقدية، لتتمكن من إرسال الأموال باستخدام الرمز.

يذكر أنه في مطلع مارس، قدم واتساب مجموعة ملصقات يمكن إضافتها إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث تتيح الملصقات الجديدة للمستخدمين وضع علامة بالإضافة إلى الوقت الحالي على أي صور ومقاطع فيديو تم إرسالها إلى مستلم فردي أو دردشة جماعية.


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