الفخراني ينهار على الهواء ويكشف سر انتحار نجله

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انتحار نجل حمدي الفخراني

انهار البرلماني السابق حمدي الفخراني أثناء حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي ، وذلك بعد انتحار نجله خالد (18 سنة) .

وقال "الفخراني" - المقيم بلبنان - في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" : "ابني عمل كدة عشان مضغوط .. أبوه مش موجود وهربان في بلد تانية .. ليه الظلم دة ياربي".

وأضاف: "أنا متهم في قضية إهانة القضاء ومحكوم عليا بـ3 سنين وقاعد برة مصر مع إن اللي قلته كان تحت قبة البرلمان .. ومع ذلك أنا بعتذر عنه بس يسيبوني أنزل مصر أدفن ابني ".

وتابع: "هما كلموني وقالولي ابنك مات بسكتة قلبية .. وحتى لو عمل كدة (انتحر) فلأنه كان مضغوط .. مع إنه كان مش بيسيب فرض .. وكان يصلي ويصوم وكان متفوق جدًا .. وأنا نازل مصر بكرة (اليوم ) .. حتى لو هتمسك بعدها بس أشوفه قبل ما يتدفن".

الفيديو:


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