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مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار ببنى سويف

قضايا وحوادث

بنى سويف
بنى سويف

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البورصة،

لقى عامل مصرعه داخل حفرة بمنزل عقب صعقه بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار وقام أصدقاؤه الستة بنقله إلى مستشفى إهناسيا المركزى، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم وبحوزتهم أدوات الحفر وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بوصول "عمر.ح.م.ح" 37 سنة فلاح لمستشفى إهناسيا المركزى، جثة هامدة بسبب صعق كهربائى.

كشفت تحريات مركز شرطة إهناسيا عن قيام المجنى عليه بالتنقيب عن الآثار رفقة 6 آخرين وأثناء تواجده داخل الحفرة تعرض لصدمة كهربائية من موتور رفع مياه كهربائى فقام اصدقائه بنقله للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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