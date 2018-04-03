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مرتضى يقدم أغرب تفسير لانهيار الزمالك أمام الإسماعيلي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

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الزمالك

مرتضى منصور

الإسماعيلي

أكد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أن فريقه انهار أمام الإسماعيلي في الشوط الثاني بعد ورود معلومات للاعبين تفيد بحبس موظفي خزينة النادي من قبل النيابة .

وقال "مرتضى" في تصريحات صحفية : "دليلي على هذا الكلام أن الفريق فى الشوط الأول لم يكن بهذا السوء والانهيار، لكن خلال الاستراحة علم اللاعبون بحبس موظفى النادى بقرار النيابة فكان الانهيار" حسب "اليوم السابع".

وخسر الزمالك أمس أمام الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف ، في منافسة الفريقين على لقب "الوصيف " بالدوري.

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