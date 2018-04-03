الفيفا يهدد صلاح: سوف نستبعدك من المشاركة في المونديال

03 أبريل 2018 - 08:12 ص

كشف الإعلامي إسلام الشاطر مفاجأة كبيرة ، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطابًا رسميا لنظيره المصري حذر فيه من استبعاد النجم محمد صلاح من المشاركة في المونديال.



وقال "الشاطر" في برنامجه المذاع على قناة "اكسترا نيوز" : "سبب هذا التحذير أن محمد صلاح امتنع عن الخضوع لاختبار المنشطات التابع للوكالة العالمية خلال معسكر منتخب مصر في سويسرا وهو ما اعتبره الفيفا بمثابة تهرب من النجم المصري ".



وأشار إلى أن الفيفا حذر صلاح من تكرار هذه الواقعة وإلا سوف يستبعده من المشاركة في المونديال.



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