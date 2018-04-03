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«الجبلاية» تلغى قائمة الـ25 لاعبا بالموسم الجديد

الرياضة

مجلس اتحاد الكرة
مجلس اتحاد الكرة

محمد عبد الحارس

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يسود اتجاه قوى داخل اتحاد الكرة المصرى، لإلغاء تطبيق قائمة الـ25 لاعبًا في الموسم الجديد للدوري الممتاز 2018/2019، بعدما طالب بذلك عدد من الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية ودوري أبطال العرب، خاصة أن قائمة دوري الأبطال والكونفدرالية تكون بمشاركة 30 لاعبًا، ومن الأولى استمرار قائمة الـ30 لاعبًا أو تخفيضها إلى 27 لاعبًا في الموسم المقبل.

ويفكر"الجبلاية" فى جعل قائمة اللاعبين مفتوحة، كما يحدث فى الدوريات الأوروبية مع وضع شروط وبنود مجحفة فى عقود اللاعبين، منها حصوله على مدة عقده من ناديه فى حالة فسخ العقد فى أى وقت من أجل إجبار الأندية على التعاقد مع الصفقات التى يحتاجها كل فريق، وتقليل مدة التعاقد لتكون سنتين أو ثلاثة.


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