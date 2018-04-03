شاهد آخر ظهور لـ"أحمد توفيق" قبل وفاته

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وفاة

علاء الأسواني

احمد توفيق

أكد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، في آخر ظهور إعلامي له منذ ثلاثة أيام كشف رفضه نصيحة الدكتور علاء الأسواني للوصول للعالمية".

وقال توفيق، للقاص عمر طاهر، في حلقة الجمعة الماضية، في برنامجه "وصفوا لي الصبر"،  قبل أن يغيبه الموت، أمس الإثنين، عن عمر 55 عامًا: إن :"الكتابة علاج لاضطرابات الكاتب النفسية، وأن الكاتب الحق والناجح أيضًا هو الذي يكتب لنفسه أولًا لأنه لو كتب من أجل القراء أو الجماهير فسيدخل في دائرة الافتعال والابتذال".

وأضاف: "بدأت مشواري الأدبي بالكتابة عن العلاج النفسي، وطرق الاستمتاع الذاتي، وأطلع الغليان اللي كان جوايا دون النظر للشهرة؛ فالجماهيرية ممكن تأذي الكاتب نفسه".

وتابع: "شعرت بالجماهيرية في كتابي العاشر بعد ست سنين من الكتابة، وأنا أخذت أقصى شهرة ممكن ينالها كاتب بسبب توجهي لجيل كبر معي".

وأكد أن الكاتب الناجح هو اللي بيكتب لنفسه وأنا في ذهني أنا بس، مش علشان القارئ ولو كتبت علشان القارئ أو علشان الجماهيرية هخش في دائرة الافتعال الابتذال وتحولنا إلى ما يطلبه المستمعون".

وتابع:"الشهرة لا تعني النجاح، والبيست سيلر الأكثر مبيعًا لا تعني الجودة، ولو احتكمنا لهذا المقياس، وحاليا اللعبة تغيرت بسبب الميديا، وعلاء الأسواني أصبح أشهر من نجيب محفوظ"".

وعن علاقته بالدكتور علاء الأسواني قال: "الدكتور علاء الأسواني قال لي على وصفة للوصول للعالمية وهي قصة عن علاقة سحاقية بين منتقبتين، والمجتمع اضطر أن واحدة تتزوج رجلا فظا، واكتشف أنها غير مختنة وعملوا لها عملية ختان فماتت، وقال لي دي قصة توزع 60 مليون نسخة وتحتل غلاف مجلة نيوزويك، لكني لو كتبت هذه القصة خنت قاعدة ما يطلبه المستمعون وهبيع كتير وأنجح في الغرب".

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