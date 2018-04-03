«العميد» يعلن قائمة المصري لمواجهة مونانا الجابوني

03 أبريل 2018 - 10:43 ص

اختار حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمته استعدادًا للسفر فجر غد الثلاثاء للعاصمة الجابونية ليبرفيل، لملاقاة مونانا الجابوني ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم : أحمد مسعود، أحمد بوسكا، محمود السيد، أسلام صلاح، عمرو موسى، أحمد جمعة، أحمد شكري، فريد شوقي، محمد حمدي، أحمد عبد الموجود، محمد أبو شعيشع، محمد جريندو، مصطفى مارسيلو، عبد الناصر دي ماريا، محمد شطة، إسلام عيسى، عبد الله الشامي، كريم العراقي، محمد كوفي، أريستيد بانسيه، ايسوف واتارا.

جدير بالذكر أن المباراة تقام على ستاد اوجستين مونيدان بالعاصمة ليبرفيل في الرابعة عصر الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة – الثالثة بتوقيت ليبرفيل.