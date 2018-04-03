اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 27 متهمًا بـ"أحداث أطفيح"

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قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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فض رابعة

اطفيح

احداث اطفيح

اقتحام مركز شرطة أطفيح

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضراب النيران فيه والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت عليهم وآخرين (55 متهما) حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتم القبض علي 27 منهم وأعيدت اجراءات محاكمتهم امام هذة المحكمة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


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