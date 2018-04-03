أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

03 أبريل 2018 - 11:08 ص

استنكر إبراهيم عبد الغفار اللواء السابق ومأمور سجن العقرب هجوم القيادي الإخواني وجدي غنيم علي الجماعة الإسلامية.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتعرض الجماعة الإسلامية لنقد البعض على قرار مجلس شورى الجماعة

الخاص بانتخابات الرئاسة التي جرت في أواخر مارس الماضي ، ووصفهم بأنهم منافقون.

وأشار عبد الغفار إلي أن الجماعة الإسلامية رجال لا تعرف النفاق وذلك ما رأيته منهم ، وعايشته شخصيا سنوات معهم.

أما بالنسبة لقرار الانتخابات أرى أنه أبعد ما يكون عن المشاركة ، وكذا المقاطعة ، لأن المشاركة أو المقاطعة لابد أن تكون صريحة ، مضيفا ربما يدل القرار على عدم الاقتناع بالأمر كله برمته.

وأوضح عبد الغفار في دفاعه عن الجماعة الإسلامية أنه كفى الجماعة فخرا واعتزازا أن ابنها البار الشهيد البطل- رفاعي طه - رجل القرن العشرين والحادي والعشرين الذى لم أر مثله أحد حتى يومنا هذا البطل الذى قصفه السلاح الجوى الأمريكى فى سوريا حتى لا يكمل توحيد الفصائل هناك ، كان دائما يقول لى : اللهم أمتنى شهيدا بلا قبر وبلا جسد حينما ذهبوا إلى مكان قصفه لم يجدوا له أثر غير بعض الدماء وقليلا من الأشلاء وبعض من أجزاء السيارة التى كان يستقلها ، بحسب وصفه.

واضاف أنه يكفى بهذا البطل أن ينفى عنهم النفاق ، بما فعله في سوريا.

واختتم حديثه أنني متأكد أن وجدى غنيم ، محب لدينه ولكن ، لا ينفى ذلك إن حكم سيادتك عليهم جائر كثيرا ، لافتا إلي أن كلا يؤخذ من حديثه ويرد إلا الرسول الكريم ، حتى لو كنت أنت أو الجماعة الإسلامية.