» العروض تنهال على «عبد الشافي»

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الفتح السعودي

عبد الشافى

تلقي لاعب فريق الفتح السعودي ونجم المنتخب الوطني محمد عبد الشافي، 3 عروض للانتقال إلى أحد الأندية السعودية الفترة المقبلة.

وقال أدهم الشرقاوي، مسئول المركز الإعلامي لنادي أهلي جدة السعودي، إن اللاعب يدرس تلك العروض جيدًا قبل حسم أمره.  

وأضاف"الشرقاوي" في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة "الشباب والرياضة"، "عبد الشافي تلقى 3 عروض، الأول من فريق الفتح الذي يلعب له حاليا بالاستمرار مع الفريق، وتلقى عرضين آخرين من الفيصلي والشباب، لكنه لم يحسم أمره حتى الآن".


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