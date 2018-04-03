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اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بالمعصرة

قضايا وحوادث

قتل
قتل

أحمد الشربينى

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أدلى المتهم بقتل شقيقته بمساعدة زوجة شقيقته الأخرى باعترافات تفصيلة أمام أورقة المحققين بعزبة خليل بالمعصرة.

وروى المتهم: "ضربتها بس ومكنش قصدى إنها تموت".. قائلًا: "إنهما بالفعل اعتديا بالضرب على شقيقته داخل منزلهما،  لكونها كثيرة الهروب خارج المنزل والمكوث عدة أيام لايعلم عنها أحد.

بدأت القضية بتلقى المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث المعصرة، بإشراف العميد حسام أبوزيد، مأمور القسم، إخطارا باستقبال مستشفى الدمرداش "م.أ" 17 سنة، ربة منزل، مصابة بغيبوبة ولا يمكن استجوابها ، وبسؤال عمتها "م.ن" ادعت ابتلاعها كمية أقراص غير معلومة لمعاناتها من اضطرابات نفسية إثر وفاة والديها وسبق إقدامها على الانتحار عدة مرات ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتها جنائيا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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