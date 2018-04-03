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جامعة المنيا تطلق مهرجانها الرياضى الأول

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أطلقت جامعة المنيا أمس المهرجان الرياضى الأول للجامعات المصرية، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة تمهيدًا لإقامته فى الجامعات المصرية، والذى تختتم فعالياته اليوم.

شهد افتتاح المهرجان رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ووكلائها، والدكتور على أحمد ممثلاً عن وزارة الشباب، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، ومديرى إدارات رعاية الطلاب، ومسئوليها وطلاب الجامعة.

وفى بداية كلمته قدم الدكتور "جمال أبو المجد" شكره لوزير الشباب والرياضة لدعم الوزارة وتعاونه المثمر مع الجامعات المصرية ولقطاع رعاية الطلاب بها والذى أثمر عنه تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات مما كان له عظيم الأثر داخل جامعة المنيا، مشيداً بطلاب الجامعة وبمشاركتهم الإيجابية فى الانشطة الطلابية التى تلبى رغباتهم وتطلق لهم العنان على إطلاق إبداعاتهم سواءاً داخل الجامعة أوعلى مستوى الجامعات المصرية.

كما قدم الدكتور"أبو المجد"  تحيته للشعب المصرى العظيم بكافة فئاته على مشاركته فى الانتخابات الرئاسية بصورة حضارية تليق بمكانة مصر، مؤكداً بأن طلاب الجامعة لديهم من الوعى والفكر ما يمكنهم من المساهمة فى تحقيق نهضة مصر وتقدمها.

وقد شهد الافتتاح أمس طابورعرض لكليات الجامعة المشاركة، وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة، وعقب الافتتاح أطلق رئيس الجامعة شارة البدء فى سباق الطريق، للطلاب المشاركين والطلاب متحدى الإعاقة، تبعها استكمال فعاليات المهرجان فى مسابقات الكرة الثلجية، والكرة والصندوق، وضربات جزاء لقياس دقة التصويت.  

هذا وتستكمل اليوم فعاليات المهرجان  بندوة لأحد الشخصيات البارزة فى المجال الرياضى، بالإضافة إلى ومسابقات فى الجرى (100)م طلبة و(50)م طالبات، ودقة الإرسال فى الكرة الطائرة طلبة وطالبات، ورميات حرة لكرة السلة، ويختتم المهرجان بحفلاً تكريمياً  للكليات المشاركة به وتسليم الميداليات والكوؤس للكليات الفائزة فى مسابقاته.

     

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