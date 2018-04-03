هكذا نعي الأسواني خالد توفيق: فقدنا كاتبا كبيرا ومثقفا

03 أبريل 2018 - 12:43 م

نعي الكاتب والروائي علاء الأسواني وفاة الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق والذي وصفة "بالكاتب والمثقف الكبير".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "باستثناء لاعبي كرة القدم والمطربين ونجوم السينما ، لا يعرف المصريون - غالبا - قيمة الموهوبين منهم إلا بعد رحيلهم عن الدنيا".

وتابع بالأمس فقدنا كاتبا كبيرا ومثقفا موسوعيا وإنسانا عظيما نبيلا

واختتم تدوينتة بقوله "وداعا أخي العزيز الدكتور أحمد خالد توفيق، أدعو الله عز وجل أن يصبر أهلك ويغفر لك ويشملك برحمته".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قالت، عبير البيشي :"إنا لله وإنا إليه راجعون، يموتون ونبقى .. في ممر الفئران"

وأضاف أخر قائلًا، :" للأسف يا أستاذ علاء إعلامنا إعلام ديرتي"