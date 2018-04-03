  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

مأمور سجن العقرب

أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

مشاهد ذبح داخل مدرسة

تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

هكذا نعي الأسواني خالد توفيق: فقدنا كاتبا كبيرا ومثقفا

آخر الأخبار

الاسواني
الاسواني

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شاهد آخر ظهور لـ"أحمد توفيق" قبل وفاته

#

ماذا قال "أحمد خالد توفيق" عن من ماتوا بـ"رابعة"؟

#

وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

#

4 مفاجآت في برنامج عكاشة الجديد .. أبرزها ابنه

الاهلى

مفاجأة

الشاطر

ترك ال شيخ

نعي الكاتب والروائي علاء الأسواني وفاة الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق والذي وصفة "بالكاتب والمثقف الكبير".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "باستثناء لاعبي كرة القدم والمطربين ونجوم السينما ، لا يعرف المصريون - غالبا - قيمة الموهوبين منهم إلا بعد رحيلهم عن الدنيا".

وتابع بالأمس فقدنا كاتبا كبيرا ومثقفا موسوعيا وإنسانا عظيما نبيلا

واختتم تدوينتة بقوله "وداعا أخي العزيز الدكتور أحمد خالد توفيق، أدعو الله عز وجل أن يصبر أهلك ويغفر لك ويشملك برحمته".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قالت، عبير البيشي :"إنا لله وإنا إليه راجعون، يموتون ونبقى .. في ممر الفئران"

وأضاف أخر قائلًا، :" للأسف يا أستاذ علاء إعلامنا إعلام ديرتي"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار
» «المسابقات» تعدل موعد مباراة الأهلي وسموحة
» 3 مفاجآت في نتيجة انتخابات الرئاسة
» فضل شاكر : مستعد لتسليم نفسي للقضاء في هذه الحالة
» قانون عاجل لإخصاء المغتصبين
» سقوط ربة منزل بحوزتها هيروين في شبرا
» اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بالمعصرة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح