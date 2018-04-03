إحالة 6 أطباء للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال

03 أبريل 2018 - 01:08 م

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ستة من الأطباء العاملين بمستشفى المنصورة العام الجديد للمحاكمة العاجلة، وهم أخصائي جراحة أوعية دموية بمستشفى المنصورة العام الجديد، وأربعة أطباء مقيمين بقسم القلب بمستشفى المنصورة العام الجديد، و3 أطباء مقيم بالعناية المركزة بمستشفى المنصورة العام الجديد، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في متابعة حالة مريض دخل المستشفى يعاني من غرغرينا بأصابع القدم مما ترتب عليه تدهور حالته ووفاته.

وكانت النيابة الإدارية نيابة المنصورة – القسم الرابع قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 67 لسنة 2016 بمعرفة رانيا ثروت وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار حمدي أحمد - نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بناءً على بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن المذكرة المقدمة من بعض أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنصورة العام الجديد لامتناع أطباء القلب بالمستشفى عن إجراء فحص تخطيط القلب بالموجات فوق الصوتية (ECHO ) لمريض على وجه عاجل دون مبرر مما ترتب عليه تدهور حالته ووفاته.

وكشفت التحقيقات عن دخول المريض لقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنصورة العام الجديد يوم 22/6 يعاني من غرغرينا بأصابع القدم بالإضافة إلى تاريخه المرضي من قصور في الدورة الدموية واعتلال عضلة القلب ويوم الخميس الموافق 25/6 تدهورت حالة المريض وتعرض لانخفاض في ضغط الدم واحتقان أوردة الرقبة وصعوبة في التنفس وتورم الساقين مما يدل على وجود أمر طارئ لعضلة القلب وكان يتعين إجراء فحص تخطيط القلب بالموجات فوق الصوتية (ECHO ) إذ إنها إجراء لازم لاستكمال التشخيص ولتقييم وظيفة القلب من حيث ضخ الدم وتقييم عمل الصمامات والعرض على طبيب التخدير للوقوف على إمكانية تخديره والطريقة الأنسب للتخدير للتدخل الجراحي لاستئصال الجزء المصاب بالغرغرينا إلا أن المتهم الأول لم يقم بعرض الحالة على طبيب التخدير للوقوف على مدى إمكانية التدخل الجراحي لاستئصال جزء القدم المصاب بالغرغرينا من عدمه للمريض ولم يقم المتهمين من الثاني للخامس بعد عرض الحالة عليهم بالإجراءات اللازمة حيال عمل فحص تخطيط القلب بالموجات فوق الصوتية (ECHO ) للمريض يوم 25/6 وقرروا تأجيل إجراء الفحص ليوم السبت الموافق 27/6 دون مبرر مما ترتب عليه استمرار الحالة في التدهور.

كما كشفت التحقيقات أنه بعد عرض الحالة على المتهم السادس قام بالتأشير على تذكرة المريض باحتياج المريض لعناية مركزة إلا انه لا يوجد مكان بالعناية المركزة مخالفاً للحقيقة وحال وجود أماكن شاغرة بالعناية المركزة مما أدى إلى تدهور الحالة ووفاته يوم 27/6 صباحاً.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتهم جميعاً للمحاكمة العاجلة.