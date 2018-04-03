تصريح صادم لـ"وزير النقل" عن السكك الحديد

03 أبريل 2018 - 01:16 م

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنهم يعملون على تطوير السكك الحديدية حتى يتمكنوا من استكمال أداء عملها، وتقديم خدمة للمواطن، قائلا: "عايزين نقدم خدمة أمنة للمواطن الغلبان".



وأشار "عرفات"، خلال مؤتمر صحفي بشأن خطة تطوير السكة الحديد مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك قضبان بالسكك الحديدية لم تتغير منذ أيام الإنجليز.



وتابع وزير النقل، بأنهم يعملون على استحداث منظومة إشارات السكك الحديدية.

