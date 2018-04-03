» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين

03 أبريل 2018 - 01:29 م



أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيتم فتح معرض "أهلا رمضان" في أرض المعارض بالقاهرة، اعتبارًا من 10 مايو المقبل .



وأضاف "المصيلحي"، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم افتتاح معارض "أهلا رمضان" في كل المحافظات، وسيستمر طوال شهر رمضان.



وتابع وزير التميون بأنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بكميات أكبر من العام الماضي .

