  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:09 م
بحث متقدم
تامر عبد المنعم

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

احتفالات بفوز السيسي

بالفيديو.. احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس

أحمد خالد توفيق

شهادة مؤثرة لـ"توفيق" حول شباب ثورة يناير

راجمات جديدة لمواجهة الاحتلال

راجمات جديدة تنتظر اليهود في مسيرات العودة

نجيب ساويرس

ساويرس يجيب هل يوزع "عشره" للمسلم والقبطي

تريكة

هذا ما وجده اللاعبون داخل "دولاب" تريكة بعد اعتزاله

احمد خالد توفيق

ماذا قالت "بي بي سي" عن وفاة أحمد خالد توفيق

مأمور سجن العقرب

أفعال هذا الشخص تنفي عن الجماعة الإسلامية النفاق

فيديو .." نافعة ": مصر تدعم التدخل الروسي في سوريا

الرئيس سيسعى لنقل السلطة لأحد معاونيه

مشاهد ذبح داخل مدرسة

تجسيد مشاهد ذبح داخل مدرسة في يوم اليتيم

"نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق

عرب وعالم

صاروخ العابد
صاروخ العابد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الأهلي سيعلن مفاجأة خلال 10 أيام

#

"فيفا" يرفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في المدن العراقية

#

مفاجأة.. «رونالدو» يرغب في الرحيل عن الريال بسبب «ميسي»

#

مفاجأة .. ابنة ترامب تسعى لتخلف والدها في رئاسة أمريكا

رغد صدام حسين

صواريخ العراق

صاروخ العابد

حمل الأقمار الصناعية

حكم صدام

استنكرت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقي الأسبق الحالة التي وصلت إليها العراق ، متسائلة : " من كان يظن أن العراق الذي أطلق صاروخ للفضاء 1988 ، سيغرق اليوم بمياه الأمطار والفساد".

واضافت علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صاروخ العابد هو أول صاروخ من صنع عربي تم صنعه ليحمل الأقمار الصناعية إلى مداراتها في الفضاء الخارجي وتم صنعه من قبل هيئة التصنيع العسكري في العراق بقدرات عراقية خالصة 100% وتم إطلاقه وتجربته بنجاح.

وقد علق حساب ابن الشام الأموي علي منشور نجلة صدام قائلا : حكام العرب هم من دمروا العراق وتآمروا عليه خدمة الصهاينة ..الحكام أعدي أعداء الأمة وخطرهم أكبر من خطر الفرس واليهود .

بينماغرد حساب ابو احمد لا عراق بعد الشهيد الاسد صدام حسين المجيد هنيئا له الشهاده ورحمه الله تغشاه وعظم اجرك اختي رغد وعظم الله اجر الامه الاسلاميه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هوامش ضرورية على إعلان نتيجة الانتخابات

جمال سلطان

الوصاية على السلفية في مصر؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

محمد عبدالقدوس

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة
» وزير التموين يزف خبرا سارا للمواطنين
» "نجلة صدام" تكشف مفاجأة عن صواريخ العراق
» حكايات سيدات تعرضن للتحرش الجنسي بالعمل
» 15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار
» «المسابقات» تعدل موعد مباراة الأهلي وسموحة
» 3 مفاجآت في نتيجة انتخابات الرئاسة
» فضل شاكر : مستعد لتسليم نفسي للقضاء في هذه الحالة
» قانون عاجل لإخصاء المغتصبين
» سقوط ربة منزل بحوزتها هيروين في شبرا
» اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بالمعصرة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح