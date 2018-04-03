مشاهد مختصِرة ( بكسر الصاد)!!!

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بالفيديو.. مشاهد تذاع لأول مرة عن جنازة "عبد الناصر"

المشهد الأول: عندك نزولة يا أبو الرجولة..أغنية راقصة كالعادة سبقت بداية الانتخابات وتحث الناخب على النزول وتربط بين النزول وبين الرجولة!!..أكثر الذين حضروا الانتخابات من النساء!!!
المشهد الثاني: أستاذ العلوم السياسية الشهير يبدع من جديد ويقدم إكتشافاً غير مسبوق قبل بداية الانتخابات..لا تصدق أن الانتخابات الرئاسية محسومة.. بصراحة أنا كنت مصدق..هناك 10 منافسين أقوياء أمام المرشح الرئاسي..إذا لم تصوت في الانتخابات فأنت تصوت لهؤلاء العشر..الاخوان وايران وتركيا وداعش وأمريكا ....الخ !!!
المشهد الثالث: المذيع المستفز يعلق على مباراة مصر والبرتغال بطريقة " كوهين ينعي إبنه..ويصلح ساعات " !! جووووول ..الله عليكي يا مصر..مصر حتكبر وتبقى أد الدنيا بس نصبر شوية..!!..إبني صاحب السبع سنوات يجلس بجانبي..عايز رونالدو يفوز..يابني شجع بلدك دي مصر..مصر اللي حتبقى أد الدنيا بس نصبر شوية.. بس أنا بحب رونالدو وعايزه يفوز.. أنا حر يا آخي!!!
المشهد الرابع: بين شوطي مباراة " كوهين ينعي إبنه..ويصلح ساعات "..فريق ( نجوم ) ستوديو التحليل يتبادلون الحديث بأحط الألفاظ وأقذرها..بعد تسريب الفيديو يحصل النجوم على الدعم الكبير من أهل الاعلام وحجتهم في ذلك " هزار بيحصل بيننا كل يوم وفي كل مكان .. من الآخر بلاش تعمل علينا الشريف العفيف وخليك في حالك " !!!
المشهد الخامس: الاحتفالات التي بدأت من " عندك نزولة يا أبو الرجولة " إنتهت عند تصريح محافظ كفر الشيخ " خليكم قاعدين وشوفوا مين حيطبطب على قفاكم من ورا..جاتكم ستين نيلة "!!!
آه نسيت..المشهد السادس إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية..24 مليون حضروا وصوتوا..21 مليون إنتخبوا السيسي !!!

Facebook: Elbarjal

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