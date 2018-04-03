التليفزيون المصرى .. حكايات وأسرار !!!

03 أبريل 2018 - 02:50 م

• أثار قرار استبعاد خالد مهنا من رئاسة قطاع الأخبار ، حالة من القلق داخل ماسبيرو ، وأكد الكثيرون أن هذا القرار سيكون بداية لحركة تغييرات واسعة وشاملة داخل الهيئات الإعلامية وفى مقدمتها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام . وكشفت المصادر المطلعة أن أبرز المرشحين للإستبعاد فى حركة التغييرات المرتقبة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمجد بليغ أمين عام الهيئة ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ونادية مبروك رئيسة قطاع الإذاعة .



• مها مدحت ريس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بقطاع التليفزيون ، كشفت لعدد من المقربين اليها أن هناك محاولات من جانب البعض للإيقاع بينها وبين زملائها العاملين فى القطاع عن طريق نشر أكاذيب تزعم أنها طالبت بتخفيض أجور العاملين فى البرامج التى تم تقليل مدتها الزمنية بسبب ما يسمى ببرامج التطوير التى استحوذت على القناة الأولى بشكل كامل . وكشفت مها أن هذا الكلام غير صحيح مؤكدة أنها تقدمت بمذكرة رسمية لمجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون طالبت فيه بإعادة النظر فى تعديل الميزانيات من خلال لجنة البرامج بعد إعادة تقييم البرامج بحضور مديرى العموم وبعض المخرجين المتميزين وذلك للحرص على تحمل مسئولية تجويد المنتج التليفزيونى أمام تعديل المدة الزمنية بالميزانية سواء بالرفع أو خلافه .



• .. بمناسبة الحديث عن برامج التطوير .. نشير إلى أن هناك حالة من القلق بين العاملين المنتمين لماسبيرو والذين تمت الإستعانة بهم فى التطوير بسبب عدم وضوح الصورة بالنسبة لهم فيما يتعلق بمستحقاتهم المالية التى سوف يتقاضونها نظير عملهم فى هذه البرامج . حيث أنهم لا يعلمون عن ذلك شيئاً رغم مرور عدة أيام على تسليمهم صور بطاقاتتهم الشخصية . المصادر المطلعة أكدت أن الأقرب للتطبيق هو منح هؤلاء العاملين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إلى جانب مستحقاتهم المالية التى يتقاضونها وفقا للائحة المالية المعمول بها .وكشفت المصادر أن الصورة سوف تنكشف معالمها كاملة عند قيام العاملين بصرف مستحقاتهم عن عملهم فى البرامج الجديدة فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجارى .



• مجدى عبدالعال الشهير ب " السوبر " أعلن للمقربين اليه أنه لو حصل على مبلغ 3 آلاف جنيه اضافة الى سقفه المالى نظير عمله كبروديوسر لبرنامج " طريق الحياة " اليومى فسوف يقوم بترك العمل فى برنامج " من ماسبيرو " ، وفى هذه الحالة سيتم اسناد مهمة الإشراف على البرنامج للمعتز بالله محمد الشهير ب " ميزو " والذى يحاول مجدى لاشين رئيس التليفزيون تصعيده خلال المرحلة القادمة بإعتباره صديقه الأنتيم وزميل دفعته فى إعلام القاهرة 1986 .



• المخرجة سيدة محمود قامت بتقديم مذكرة موقع عليها من بعض العاملين فى التليفزيون إلى مجدى لاشين رئيس القطاع . الموقعون على المذكرة طالبوا بأن يكون تطوير البرامج بأيدى أبناء ماسبيرو فقط دون الإستعانة بغيرهم . لاشين أبلغ سيدة محمود بأنه قام برفع المذكرة لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث مشاكل العاملين وطلباتهم . من جانبها أعلنت سيدة أنها سوف تقوم بإرسال المذكرة بالتوقيعات الى مؤسسة الرئاسة اذا لم يتم اتخاذ اللازم وتحقيق مطالب أبناء التليفزيون خلال الأيام القادمة .

