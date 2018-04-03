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محافظ بني سويف يوزع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس

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بنى سويف

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شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية لتوزيع 2000 نظارة طبية على طلبة مدارس التعليم العام، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية إبشنا مركز بني سويف، تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ مشروع (ممر النور)، والذي يستهدف دعم الأشخاص ذوي الإحتياجات البصرية "ضعاف البصر" لتسهيل إجراءات دمجهم في المجتمع، ودعم سبل الوقاية الممكنة في هذا المجال.

 حضر الاحتفالية الدكتورة سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة، والدكتورة دعاء مبروك المدير التنفيذي للمؤسسة،والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،والأستاذ محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين،والأستاذ سيد سعد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذة نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن الأشخاص ذوي الإعاقة من أولويات أجندة المحافظة التنموية، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث أشار المحافظ إلى عدد من الخطوات العملية في هذا المجال،ومن أهمها النجاح في حصر أعداد المعاقين في شكل قاعدة بيانات تتضمن تصنيف أنواع الإعاقة،وأسبابها لتحديد متطلبات الدعم سواء التأهيل أو العلاج لتمكينهم ودمجهم في المجتمع،مضيفاً أنه يجري حالياً تنفيذ الخطوات والإجراءات المبدئية لإنشاء أول مصنع للأجهزة التعويضية من خلال المشاركة المجتمعية ومن جانبها أوضحت سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة أن المشروع يعد مشروعا تجريبيا انطلق من بني سويف لنشاط المحافظة الملحوظ بالاهتمام بذوي الإعاقة تحت رعاية محافظ الإقليم.

ويعتمد المشروع على منهج خدمات العيون المتكاملة بداية بالوقاية من خلال التدخل المبكر والرعاية الطبية والتأهيل ومساندة التلاميذ ذوي الإحتياجات البصرية في التعليم العام،مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بإجراء الكشف الطبي على 17608 طالباً ، وتم عمل نظارات لـ 2000 حالة، وتقديم العلاج لـ 1126 مستفيداً ،بينما تحديد عمليات لـ 31 مستفيداً تم اجراء 14 عملية منها ، فيما يجري الترتيب لاجراء باقي العمليات.

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