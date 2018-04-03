ضربها خطيبها فانتحرت.. مأساة فتاة فى المنيا

03 أبريل 2018 - 02:57 م

أقدمت فتاة بمركز بنى مزار على الخلاص من حياتها والانتحار بتناولها مبيدا حشريا وأودى بحياتها قبل دخولها المستشفى العام بسبب خلاف عائلى مع أسرتها.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مستشفى بنى مزار العام بوصول "رحمة. ص. س" 17 عامًا، وتُقيم في إحدى قرى المركز،"جثة هامدة"، فاستدعت إدارة المُستشفى اجهزة الأمن، وبسؤال والدها صاحب الـ 57 عامًا، قال إن نجلته وبسبب خلافات مع خطيبها، وقعت مشاجرة بينها وشقيقها "أ" 28 عامًا، عامل، وتعدى عليها بالضرب، وأصابها، وأنّ وفاتها جاءت بسبب انتحارها بقطع شرايين يدها، وتناول مبيد حشري.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة وهبوط حاد بالدورة لدموية بسبب مبيد حشرى قاتل مع وجود كدمات في الوجه، وتورم بجفن العين، وجرح في ذراعها الأيسر.

الواقعة تحرر عنها المحضر رقم 2975 لسنة 2018 إداري مركز شرطة بني مزار، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، والتي كلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.