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وديًا.. الزمالك يهزم كهرباء القاهرة 1/2

الرياضة

الزمالك وكهرباء
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المصريون

الزمالك

مباراة ودية

كهرباء القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا وديًا على كهرباء القاهرة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء المقاصة المؤجلة من الأسبوع الـ28 للدوري العام.

بدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش و محمود علاء  وإسلام جمال  ومحمد أشرف روقة وأحمد توفيق و محمود دونجا وأحمد داودا و عماد فتحي و عبد الله جمعة و يوسف أوباما  ومحمد إبراهيم.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وكان الأكثر خطورة على مرمى الفريق المنافس، وفي الدقيقة 33 ينجح محمد إبراهيم في تسجيل الهدف الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء.

حاول الزمالك تعزيز تقدمه، بينما سعى كهرباء القاهرة لتحقيق التعادل قبل نهاية الشوط لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض.

وفي الشوط الثاني شارك سيف فاروق جعفر وهاني رشدي لاعبي فريق 99 بالنادي، بدلا من عبد الله جمعة وأوباما، وسجل هاني رشدي الهدف الثاني للفريق الأبيض  في الدقيقة 63 ، وشارك عدد من لاعبي فرق الشباب بالزمالك مع كهرباء القاهرة، ونجح الفريق الضيف في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول من ركلة جزاء عن طريق شريف رضا.

وسعى الفريق الأبيض لتعزيز التقدم، في حين حاول كهرباء القاهرة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.


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