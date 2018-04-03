شنقت نفسها بسبب خلافات مع زوجها

03 أبريل 2018 - 05:28 م

قامت ربة منزل بالانتحار في الجيزة بسبب الخلافات المستمرة مع زوجها، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بقيام سيدة بالانتحار شنقًا بمسكن والدها، بالانتقال والفحص تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تبين أن سيدة تدعي «هدي.ع»، 20 سنة معلقة بجنش مثبت في سقف طرقة الصالة مربوط حول رقبتها شال حريمي.

وقالت تحريات مباحث الجيزة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث المديرية، إن المتوفاة، وبمناظرة الجثة بمعرفة الأجهزة الأمنية ووكيل النيابة العامة، تبين وجود حز دائري حول الرقبة ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية.

بسؤال والدة المتوفاة، أكدت أنها كانت تمر بظروف نفسية بسبب الخلافات المستمرة مع زوجها خلال الفترة الأخيرة.



