» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة

03 أبريل 2018 - 05:35 م

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المُصدّرة من مصر إلى المملكة، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

وأكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، أنه سيتم استئناف المباحثات مع المملكة للسماح بدخول الجوافة الطازجة وفقا للضوابط، التي تضعها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن القرار السعودي يقتصر على الجوافة المصنعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة في انتظار القرار السعودي المتعلق بإلغاء الحظر على استيراد الجوافة الطازجة، وفقًا للاتفاق المسبق بين السلطات المختصة في البلدين خلال الزيارة الأخيرة.

وأضاف "العطار" أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدم ربط الجوافة الطازجة والجوافة المصنعة، وأن يتم البدء بإلغاء الحظر على الأخيرة تمهيدًا للاتفاق على إلغاء الحظر على الجوافة الطازجة.