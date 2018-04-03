هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر

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قال محمد عثمان، محامي محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم سابقًا، إن قرار موكله بالعودة إلى مصر مرة أخرى لن قبل موعد الحكم الذي ستصدره محكمة النقض في 18 أبريل الجاري، في دعوى الطعن برفع اسمه من قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.

وأضاف عثمان في تصريح إلى "المصريون": "القانون لا يلزم حضور الطاعن أمام محكمة النقض أثناء جلسة الطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهاب، حيث محل الطعن قرار صدر من محكمة الجنايات بفرض إجراءات احترازية وليس عقوبات مقيدة للحريات، وبالتالي لا يعتبر الحضور من أبوتريكة وجوبيًا أمام محكمة النقض".

  من المنتظر أن تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، الطعن المقدم من أبوتريكة، وأكثر من 500 شخصية أخرى، على قرار نيابة النقض بإدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، منذ أكثر من عامين.

وأوصت نيابة النقض في الشهر الماضي، محكمة النقض برفع اسم أبوتريكة، من على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، مع أكثر من 500 شخص آخرين، بما أنهم لم يرتكبوا أي أفعال تتواءم مع الإرهاب أو دعم العمليات الإرهابية والعناصر المرتكبة لها سواء بالقول أو الفعل بأي حال من الأحوال.

وإثر صدور التوصية، أعلن أبوتريكة عبر حسابه على موقع "تويتر" عن عودته قريبًا إلى مصر، قائلاً: "قريبًا مصر"، ولاقت عودته المحتملة ترحيبًا واسعًا في أوساط المصريين، إلا أن مصادر مقربة عادت لتؤكد أنه لن يعود إلى مصر قبل حكم محكمة النقض.

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