» سر غياب «جلال» عن ودية «الزمالك والكهرباء»

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ايهاب جلال
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المصريون

الزمالك

ايهاب جلال

كشف أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر غياب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض، عن التواجد مع فريقه خلال المباراة الودية أمام كهرباء القاهرة.

قال أيمن حافظ، فى تصريحات صحفية، إن إيهاب جلال تعرض لنزلة برد أدت إلى اعتذاره عن قيادة الزمالك أمام كهرباء القاهرة وديًا اليوم وكلف معاونيه بالجهاز الفنى نبيل محمود وحمد إبراهيم وأيمن عبد العزيز بإدارة اللقاء فنيًا.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن إيهاب جلال سيكون متواجدًا غدا للإشراف على تدريبات الزمالك بشكل طبيعي عقب شفائه من نزلة البرد.



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