جهة أمنية تقتحم موقع «مصر العربية»

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داهمت قوة أمنية موقع "مصر العربية" عصر اليوم، بعد أيام من قرار الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بتغريمه 50ألف جنيه، بعد ترجمة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت مصادر بالموقع لـ "المصريون"، إن قوة أمنية من المرجح أنها تابعة لمباحث المصنفات لفنية تضم أكثر من 20 شرطيًا قاموا بمداهمة الموقع عصر اليوم، وقاموا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وأضافت المصادر، أن ضباطًا من المشاركين في عملية الدهم يعقدون في هذه الأثناء، اجتماعًا مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع، والمدير الإداري أحمد عبدالجواد، دون أن تتضح بعد تفاصيل ما يدور من نقاش، علمًا بأن الاجتماع قارب على الساعتين ولم ينته حتى لحظة إعداد التقرير.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها مباحث المصنفات بمداهمة الموقع بمقره بمنطقة الدقي، بعد أن سبق وتم مداهمته مرتين من قبل.

يشار إلى أن موقع "مصر العربية" من المواقع المحجوبة، وقد تم تقليص عدد العاملين فيه خلال الشهور الماضية لهذا السبب.

 

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