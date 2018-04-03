» ضم طلاب المعاهد الأزهرية إلى برنامج «تكافل»

03 أبريل 2018 - 06:15 م

برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقعت مشيخة الأزهر، ووزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بروتوكول تعاون لتفعيل شبكة الحماية الاجتماعي من خلال برنامج "تكافل"، والذي سيتم بموجبه صرف دعم نقدي لطلاب المعاهد الأزهري غير القادرين.

ويهدف برنامج "تكافل" إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال في العملية التعليمية.

إذ يقدم البرنامج لكل أسرة 60 جنيهًا للتلميذ في المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للتلميذ في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه للتلميذ في المرحلة الثانوية.

ويشترط لحصول الأسرة على هذه المبالغ أن يستمر أطفالها فس الحضور بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية.

وقع البروتوكول الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي.

ويهدف البرتوكول إلى زيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج "تكافل" للمدارس والمعاهد الأزهريَّة. ويتوقع أن يساهم هذا في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يؤهِّلها للخروج من دائرة توريث الفقر متعدد الأبعاد.

كما يؤدي تنفيذ البرنامج إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية بما يستوجب توفيرها وإتاحتها للجميع، وتحسين جودتها فيما يخصُّ آليات تقديمها، ومتابعة وتطوير كفاءة مقدميها، ومراعاة مواصفات الجودة في منتج الخدمة النهائي.

يغطي البرنامج الأسر غير القادرة والأكثر فقرًا في كافة محافظات الجمهورية (كافة النطاقات الجغرافية من الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدوديَّة والقاهرة الكبرى).

ويولي البرنامج الاهتمام بضرورة التنشـــــــــــئة السليمة وتنمية أطفال الأُسر المستهدفة من سن (6: 18سنة) فيما يخص الخدمات التعليميَّة بشرط انتظام الطلاب في الدراسة، ويستهدف الأطفال (تحت سن 6 سنوات)، والأمهات الحوامل فيما يخص الخدمات الصحيَّة، والاستثمار في تلك الأجيال؛ لتطويرهم وتمكينهم كمواطنين صالحين منتجين في المستقبل القريب.





