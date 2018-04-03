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هاجر سعد الدين تُدرب الوافدين بالأزهر على التقديم الإذاعي

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هاجر سعد الدين
هاجر سعد الدين

فتحي مجدي

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المصريون

الأزهر

هاجر

يستضيف مركز تدريب صوت الأزهر غدًا الأربعاء، الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين، الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم للحديث عن تقديم البرامج الإذاعية وشرح تجربتها في إعداد وتقديم البرامج الإذاعية وكيفية ابتكار الأفكار وتقديمها للجمهور بصورة مبسطة

يذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار اهتمام الأزهر وجامعته  بتطوير مهارات الطلاب الوافدين حيث يتدرب فيها عدد من الطلاب الوافدين من أكثر من 30 دولة أفريقية وآسيوية، وتنظم هذه الدورات بالتعاون مع برلمان الوافدين ومركز تدريب صوت الأزهر وكلية اللغة العربية.


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