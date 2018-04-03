  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:37 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

تفاصيل أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا

أحمد خالد توفيق

أبرز المواقف السياسية لـ«أحمد خالد توفيق».. «رابعة» أهمها

الكاتب الصحفي جمال سلطان

عقوبة«المصري اليوم» و«مصر العربية» سياسية

السيسي يقسم اليمين في المحكمة الدستورية عام 2014

«السيسي» أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان منذ 13عامًا

صلاح ومورينيو

عرض ضخم من مانشستر يونايتد لضم «صلاح»

أرشيفية

جهة أمنية تقتحم موقع «مصر العربية»

أبو تريكة

هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

لقطة من الفيديو

قرار عقابي من«التعليم» بشأن فيديو«الذبح»

السيسي

«الألتراس» يدعو «السيسي» للحوار

«أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون

أخبار متعلقة
#

أديب يفاجئ مشاهديه بطلب جريء عن "الدستور"

#

«أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق

#

لا أطماع لنا في الأراضي السورية

#

«أردوغان» يخص سودانيًا بزيارته في بيته.. هذه قصته

إسرائيل

أردوغان

تركيا

نتنياهو

عمرو أديب

وصف الإعلامي عمرو أديب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"المحتل"، معلقًا على الجدال الذي دار بين  الأخير ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال "أديب"، برنامجه "كل يوم"، الذي يقدمه على قناة "اون تي في"، "أول مرة في حياتي أشوف اتنين محتلين بيردحوا لبعض، يعني أنا شفت ستات بتردح لبعض رجال سياسية بيردحوا لبعض لعيبة كرة بتردح لبعض مذيعين بيردحوا لبعض، إنما أول مرة أشوف اتنين محتلين بيردحوا لبعض".

وأضاف: "نتنياهو واردوغان داخلين في وصلة ردح، أردوغان قاله ايه؟ بالي قتلت الناس في غزة يلي محتل فالتاني قله ايه؟ نعم!! يالي قتلت الناس في عفرين يالي دبحت المدنيين يالي معندكش اخلاق!! اتنين محتلين بعايروا بعض باحتلالهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

مبروك.. ولكن

حسام فتحي

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يقود هجوم ريال مدريد أمام اليوفنتوس
» جوارديولا: مستوى «صلاح» لا يُصدق
» «أديب»: أردوغان ونتنياهو "محتلين" بيردحوا لبعض
» «الختان» شبح يطارد الفتيات في مصر
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة
» ضم طلاب المعاهد الأزهرية إلى برنامج «تكافل»
» في جنازة «توفيق» غاب المثقفون وحضر الشباب
» سر غياب «جلال» عن ودية «الزمالك والكهرباء»
» لقاء الزعماء الثلاثة الذي حدد مستقبل مصر عام1955
» موقع إسرائيلي يحتفي بـ«بورسعيدي».. هذا هو السبب
» إطلاق اسم "خالد توفيق" على أحد شوارع طنطا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح