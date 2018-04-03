» جوارديولا: مستوى «صلاح» لا يُصدق

03 أبريل 2018 - 07:03 م

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، خلال الموسم الحالي بـ«البريميرليج».

وقال جوارديولا عن «صلاح» في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «محمد صلاح رائع جدًا.. أن يسجل هذا الكم من الأهداف في موسم واحد أمر لا يصدق، ولم يتوقعه أحد».

وأضاف: «صلاح يركض كثيرًا فوق أرضية الملعب، فهو قوة هجومية كبيرة لليفربول بجانب اللاعبين الآخرين بالريدز».

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه ليفربول، غدًا، الأربعاء، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب «آنفيلد».