حبس 3 أشقاء تشاجروا بالمولوتوف على منزل ببني سويف

أمر المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم باستخدام أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف في مشاجرة بينهم على منزل يمتلكونه بمدينة الفشن.

تلقى المقدم أحمد عاطف، نائب مأمور مركز الفشن، بلاغًا من أهالي مدينة الفشن، يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 أشقاء بسبب الصراع بينهما علي بيع منزل يمتلكونه تمكنت مباحث مركز شرطة الفشن من إلقاء القبض علي "محمد. ع. م." 28 سنة، وشقيقاه أحمد ومصطفي، وجميعهم عاطلون ويقيمون بمدينة الفشن وبحوزتهم صندوق مولوتوف وأسلحة نارية، عبارة عن 2 فرد خرطوش.