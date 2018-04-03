حسام حسن يقود سموحة للفوز على المقاصة

03 أبريل 2018 - 08:16 م

حقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، والمؤجلة بينهما من الأسبوع الـ25 للدوري العام.

وأحرز هدف المباراة حسام حسن فى الدقيقة 30، من لعبة لناصر ماهر وصلت لحسام حسن المنفرد بأحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة وأودعها قوية فى المرمى.

وقد استحوذ لاعبو سموحة على مجريات المباراة من بدايتها لنهايتها بفضل تحركات ناصر ماهر العقل المفكر للفريق السكندرى والإثيوبى أوميد أوكرى وحسام حسن، فى المقابل فشل لاعبو المقاصة فى استغلال الفرص التى سنحت لهم بفضل مدافعى سموحة وحارس مرماهم المهدى سليمان.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 46 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 34 نقطة فى المركز الثالث عشر.

