الأمن يغلق موقع «مصر العربية»

03 أبريل 2018 - 08:29 م

قال الزميل محمد منير، الصحفي بموقع "مصر العربية"، إن قوات الأمن أغلقت الموقع مساء اليوم، واقتادت عادل صبري رئيس التحرير إلى قسم شرطة الدقي.

وكتب منير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم اصطحاب رئيس التحرير لقسم الدقي "بتهمة مخالفات حي ومغادرة الصحفيين المنشأة""، مضيفًا: "في طريقنا لقسم الدقي... أين مجلس نقابة الصحفيين؟!!!".

وداهمت قوة أمنية موقع "مصر العربية"، بعد أيام من قرار الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بتغريمه 50ألف جنيه، بعد ترجمة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت مصادر بالموقع لـ "المصريون"، إن قوة أمنية من المرجح أنها تابعة لمباحث المصنفات لفنية تضم أكثر من 20 شرطيًا قاموا بمداهمة الموقع عصر اليوم، وقاموا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وأضافت المصادر، أن ضباطًا من أفراد القوة الأمنية عقدوا اجتماعًا مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع، والمدير الإداري أحمد عبدالجواد، دون أن تتضح بعد تفاصيل ما يدور من نقاش، علمًا بأن الاجتماع قارب على الساعتين ولم ينته حتى لحظة إعداد التقرير.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها مباحث المصنفات بمداهمة الموقع بمقره بمنطقة الدقي، بعد أن سبق وتم مداهمته مرتين من قبل.

يشار إلى أن موقع "مصر العربية" من المواقع المحجوبة، وقد تم تقليص عدد العاملين فيه خلال الشهور الماضية لهذا السبب.