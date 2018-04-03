» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ16 بـ«أبطال آسيا»

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المصريون

مومن زكريا

أهلي جدة

أبطال آسيا

تأهل فريق أهلي جدة السعودي إلى دور الـ16 من بطولة دورلاي أبطال آسيا، بعد الفوز على تراكتور تبريز الإيرانى، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، بمدينة "العين" الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

أحرز مهند عسيرى هدف الفوز للأهلي السعودي عن طريق تسديدة رائعة فى الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وأضاف النجم المصرى مؤمن زكريا، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، حيث شارك فى التسعين دقيقة كاملة وقدم خلالها مستوى رائع.

بهذه النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 11 نقطة تربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن الجزيرة الإماراتى "الوصيف" والذى خطف بطاقة التأهل الثانية عقب فوزه القاتل على الغرافة القطرى بنتيجة 3/2.

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