«الوفد»: سنقود المعارضة ضد الرئيس في هذه الحالة

03 أبريل 2018 - 08:59 م

خطوة جديدة يخطوها حزب "الوفد" في الحياة السياسية المصرية، بعد انتخاب المستشار بهاء أبوشقة رئيسًا جديدًا للحزب، والذي كشف عن نيته الحزب الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وقال أبوشقة إنه سيضع يده في يد محمد زكى السويدي، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، وأي حزب آخر يدافع عن الديمقراطية ويسير على نهج "الوفد" منذ 1919.

وقال الدكتور حاتم الأعصر، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن "الحزب حاليًا يعمل على إعادة ترتيب أوضاعه من الداخل بعد انتخاب المستشار بهاء أبوشقة رئيسًا جديدًا لحزب الوفد".

وأضاف لـ "المصريون": "حزب الوفد يهدف خلال المرحلة القادمة إلى الحصول على 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولم شمل الأحزاب السياسية في مصر بعد انتخابات الرئاسة".

وأوضح الأعصر أن "حزب الوفد سيدفع بمرشح رئاسي بالفعل في الانتخابات الرئاسية 2022 وسيقود المعارضة في مصر إذا ما تم تشكيل حزب سياسي في مصر بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".