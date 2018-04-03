الأسرار الخفية لـ «السلفية المدخلية»

03 أبريل 2018 - 09:10 م

الفركوسية تكفّر الأشاعرة والصوفية.. و«الرضوان» و«رسلان» يصفان خصومهما بالحيوانات.. ونبش القبور من نصيب «الورفلى»



انتشرت فى الآونة الأخيرة حُمّى الفتاوى من على المنابر التى تصف خصوم الخطيب أو إمام المسجد بأقسى الصفات والنعوت، ولعل ذلك يأتى جليًا فى تصريحات وفتاوى "محمد سعيد رسلان"، بالإضافة إلى صنوه فى هذا الأمر محمود الرضوانى.

فتاوى التكفير لم تكن الأولى فى مصر، بل تجاوزت الأمر إلى حيث جاءتها فتوى تكفيرية من داعية سلفى جزائرى يتهم الصوفية بالتكفير هم والأشاعرة، وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ما يعنى اتهامًا مباشرًا لرجال وعلماء الأزهر، الذين يعتبرون المذهب الأشعرى من صلب مذهب أهل السنة والجماعة.

وقد تعدى الأمر إلى إعدامات جماعية تحت مسمى "الفكر المدخلى"، ونبش لقبور الموتى، كما فعل القائد العسكرى الليبى "محمود الورفلى"، الذى يؤكد اعتناقه للمذهب المدخلى، ما دفع محكمة الجنايات الدولية إلى ضرورة توقيفه، واتهامه بارتكاب جرائم حرب.

«المقدسى».. من طبيب أطفال بالإسكندرية إلى زعامة «جند أنصار الله»

«الورفلى».. إعدامات ميدانية لمخالفيه ونبش للقبور

«الرضوان» و«رسلان»: «البنا» أبو التكفيريين.. والإخوان أحط من الحيوانات

الفركوسية: «الصوفية والأشاعرة والإخوان».. ليسوا من أهل السنة