  • الثلاثاء 03 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:11 م
بحث متقدم
سد النهضة

"الرئاسة" تكشف عن خطة جديدة لمواجهة أزمة سد النهضة

علي جمعة

علي جمعة: سيد قطب متخلف عقليًا

انفلات بالمدارس (أرشيفية)

التعليم بالمدارس.. «رقص وأحضان وضرب بالعصيان»

فيسبوك

مفاجأة: حظر «فيس بوك» لأقل من 18عامًا

سلفيو المدخلية

الأسرار الخفية لـ «السلفية المدخلية»

بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

«الوفد»: سنقود المعارضة ضد الرئيس في هذه الحالة

أحمد خالد توفيق

أبرز المواقف السياسية لـ«أحمد خالد توفيق».. «رابعة» أهمها

حمدي الفخراني

مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

شعار موقع مصر العربية

الأمن يغلق موقع «مصر العربية»

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

فتاوى «السخرية والتكفير والتفجير»

الأسرار الخفية لـ «السلفية المدخلية»

ملفات ساخنة

سلفيو المدخلية
سلفيو المدخلية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

#

سلفيو بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

#

الآلاف يتظاهرون في لندن ضد الإسلاموفوبيا وترامب

#

حمام يرقص علي مافيش صاحب يتصاحب

الإخوان

محمد سعيد رسلان

سلفية مدخلية

الاشاعرة

الفركوسية تكفّر الأشاعرة والصوفية.. و«الرضوان» و«رسلان» يصفان خصومهما بالحيوانات.. ونبش القبور من نصيب «الورفلى»

انتشرت فى الآونة الأخيرة حُمّى الفتاوى من على المنابر التى تصف خصوم الخطيب أو إمام المسجد بأقسى الصفات والنعوت، ولعل ذلك يأتى جليًا فى تصريحات وفتاوى "محمد سعيد رسلان"، بالإضافة إلى صنوه فى هذا الأمر محمود الرضوانى.

فتاوى التكفير لم تكن الأولى فى مصر، بل تجاوزت الأمر إلى حيث جاءتها فتوى تكفيرية من داعية سلفى جزائرى يتهم الصوفية بالتكفير هم والأشاعرة، وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ما يعنى اتهامًا مباشرًا لرجال وعلماء الأزهر، الذين يعتبرون المذهب الأشعرى من صلب مذهب أهل السنة والجماعة.

وقد تعدى الأمر إلى إعدامات جماعية تحت مسمى "الفكر المدخلى"، ونبش لقبور الموتى، كما فعل القائد العسكرى الليبى "محمود الورفلى"،  الذى يؤكد اعتناقه للمذهب المدخلى، ما دفع محكمة الجنايات الدولية إلى ضرورة توقيفه، واتهامه بارتكاب جرائم حرب.

 «المقدسى».. من طبيب أطفال بالإسكندرية إلى زعامة «جند أنصار الله»

«الورفلى».. إعدامات ميدانية لمخالفيه ونبش للقبور

«الرضوان» و«رسلان»: «البنا» أبو التكفيريين.. والإخوان أحط من الحيوانات

الفركوسية: «الصوفية والأشاعرة والإخوان».. ليسوا من أهل السنة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مختبر بريطاني يكشف معلومة هامة عن تسميم "سكريبال"
» ترامب: حان وقت انسحابنا من سوريا
» إطلاق نار داخل مقر "يوتيوب" في أمريكا
» صحيفة الحياة اللندنية تتحول إلى صحيفة الكترونية
» «أبوسمرة»: هذه أخطر أخطاء الإخوان
» «الورفلى».. إعدامات ميدانية لمخالفيه ونبش للقبور
» هذا هو موعد عودة «أبوتريكة» لمصر
» 8 طعنات تنهي حياة عجوز داخل شقتها والسبب مجهول
» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ16 بـ«أبطال آسيا»
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية المجمدة
» أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية