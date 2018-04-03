» «أبوسمرة»: هذه أخطر أخطاء الإخوان

03 أبريل 2018 - 09:40 م

انتقد محمد علي أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي تصريحات إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتي قال فيها إنه لا توجد أخطاء في فكر ومنهج الجماعة.

وقال «أبو سمرة» في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":« أما عن اخطاء الاخوان المنهجية والفكرية والتي ابتليت بها الجماعة والامة الاسلامية اذكر واحدة وهي الاهم والاخطر وبها لن يقيم الله لهم قائمة ان لم يعودو الي الله وهي الولاء والبراء فالجماعة بنت منهجها علي المراوغة واستخدام التقية في التعامل مع الجميع من منطلق الدهاء والخبث لمصلحة الدعوة ولا تجد لها موقف محدد وواضح من اعداء المشروع الاسلامي فتارة تجدها مع النصاري في كل احتفالاتهم وقبول مشاركتهم كافة مناحي الحياة وتارة تجدها ترفض الجهاد الاسلامي في شتي بقاع الارض لكي لا يقال عنهم انهم ارهابيون».

وتابع :« فلا هم اصحاب الفكر المعتدل الوسطي وهو ما كان لهم وتارة تجدهم مع الشيعة من اجل التقريب بين المذاهب الاسلامية وتارة تجدهم مع العسكر والشرطة من اجل الامن والامان».

واستطرد :« القائمة تطول ولكن النهاية حاسمة وقاصمة لان العقاب من جنس العمل فالله عز وجل اخذهم من حيث تنازالوا عن عقيدته فجميع هؤلاء اجتمعوا عليهم واسقطوهم واستباحوا دمائهم واعراضهم ورغم ذلك لم بعبدوا التفكير والمراجعة في هذا المعتد الفاسد ولن يحدث ذلك لانها مصالح ومنافع ومشاريع اقتصادية عملاقة في دول شتي لو تغير الفكر واستقام علي شرع الله لاصبحوا مطاردين ومكروهين كاصحاب الحق وكسائر الحركات الاسلامية».