علي جمعة: سيد قطب متخلف عقليًا

03 أبريل 2018 - 09:49 م

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن "الإخواني سيد قطب الذى يتبعه الإرهابيون الآن هو شخص متخلف عقلياً ولا يعرف شيئا عن هذه الدين إلا الحسد والحقد والغل"، مشيرًا إلى أنه أثبت ذلك فى كتبه.

وأكد "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc "، إن خوارج العصر مهزومون وانتصار القوات المسلحة والشرطة فى حربهم على الإرهاب بسيناء "عجيبة الشكل".

وأضاف أن "إخوانا من الجيش والشرطة صدوهم زى الفئران وقضوا عليهم.. وحضارتنا ستنتصر بعد آخر مجرم من هؤلاء المجرمين.. النصر مدخراً لمصر".

وتابع أن مصر محروسة بآل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلمائها ومفكريها، مشددًا على أن هزيمة الإرهابيين أعداء مصر وتشريدهم جاءت بعدما اتفقوا مع أعداء الله الذين يعدون الشذوذ الجنسى من حقوق الإنسان ومنحوهم الأموال.