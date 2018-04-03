» صحيفة الحياة اللندنية تتحول إلى صحيفة الكترونية

03 أبريل 2018 - 10:35 م

عقد مجلس إدارة صحيفة "دار الحياة" يومي 27 و28 (مارس) 2018، اجتماعاتٍ تداول فيها أوضاع الدار، والمستجدات التي يشهدها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتيجة تراجع الدخل من الإعلانات، والتحوّل في النشر الورقي الى الرقمي، ما انعكس على كل المؤسسات الإعلامية والصحافية، حسبما أفاد بيان صادر عن الصحيفة.

وأضاف البيان "وحرصاً على استمرار مطبوعات الدار، جرى التأكيد مجدداً على إعادة الهيكلة، ليكون مكتب الدار في دبي لتوحيد كل الجهود في غرفة أخبار موحدة، من خلال دمج كل الإمكانات البشرية والمالية لتوفير المحتوى والمضمون لمنتوجات الدار الورقية والرقمية بجودة ونوعية ومصداقية ميّزتها لأعوام، ولا تزال".

